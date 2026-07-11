Calciomercato Roma, colpo di scena Soulé: ecco il blitz bianconero

Una svolta dopo l’altra per l’attaccante giallorosso: gli ultimi risvolti sono assolutamente degni di nota

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Roma in questo frangente della sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello di Matias Soulé. L’attaccante argentino, non incedibile per i giallorossi, potrebbe fare le valigie qualora arrivasse un’offerta giudicata congrua dai capitolini.

Dopo i vari segnali di abboccamento dall’Arabia non andati a buon fine, è la Premier League l’ipotesi più probabile per l’ex attaccante della Juventus dal quale la Roma spera di incamerare circa 35-40 milioni di euro.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, l’agente del ragazzo sarebbe volato in Inghilterra per trattare direttamente con Sunderland e Fulham, pronti a tornare alla carica andando al di là dei primi sondaggi esplorativi.

Staremo a vedere se i contatti tra le parti saranno il preludio di svolte più o meno improvvise: ad ogni modo con il passare delle settimane le strade di Soulé e della Roma sembrano destinate a separarsi.