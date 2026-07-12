Koné al posto di Ederson: comunicazione e Roma avvisata

L’intreccio riguardante il futuro del francese chiama direttamente in causa i giallorossi

Autentico protagonista dei Mondiali con la maglia della sua Nazionale, Manu Koné continua a calamitare non poche indiscrezioni di mercato. Il centrocampista francese – che gode dell’assoluta stima di tutto l’ambiente Roma – piace e non poco a diversi club di Premier League che in tempi e in modi diversi hanno lanciato segnali di apprezzamento.

Oltre al Manchester United – che però finora non ha fatto recapitare dalle parti di Trigoria proposte ufficiali – occhio anche al Liverpool. Secondo quanto riferito da Team Talk, infatti, i due club potrebbero decidere di affondare il colpo per motivi diversi.

Alla luce della trattativa saltata per Ederson, i Red Devils avrebbero la liquidità sufficiente per sbaragliare la concorrenza; di contro, però, i Reds non sono affatto tagliati fuori, pronti a capitalizzare eventuali spiragli.

Dal canto suo la Roma non ha alcuna intenzione di fare sconti: chi vorrà, dovrà mettere sul piatto i 55-60 milioni chiesti dalla Roma ormai da mesi, senza possibilità che i giallorossi decidano di abbassare l’asticella.