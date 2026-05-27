Greenwood ha detto sì, Juve-Roma: il primo round è finito

L’attaccante inglese è pronto a lasciare il Marsiglia e nelle ultime ore ci sono stati contatti fondamentali

L’indiscrezione gira da giorni e sta assumendo sempre più i contorni della notizia, soprattutto grazie alla qualificazione in Champions League. La Roma e Gian Piero Gasperini vogliono fare sul serio per Mason Greenwood. In uscita dal Marsiglia, l’ala inglese interessa anche a Juventus, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e club turchi.

La necessità dell’OM di far cassa in estate potrebbe favorire uno sconto rispetto ai 55-60 milioni di euro inizialmente richiesti. Autore di ben 26 gol e 11 assist in stagione, l’ex Manchester United è uno dei nomi più caldi presenti sul taccuino dei capitolini.

Secondo Leggo nelle ultime ore sarebbe sceso in campo direttamente Gasperini, che avrebbe strappato una prima apertura da parte del calciatore, che in caso di approdo nella Capitale potrebbe giocare la Champions, a differenza di quanto accadrebbe se scegliesse Torino.

Fumata bianca vicina, dunque? Non corriamo troppo, ma sicuramente i contatti degli ultimi giorni rappresentano un passo in avanti in una strada ricca di ostacoli, a partire dal prezzo del cartellino.