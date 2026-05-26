Calciomercato Juve e Roma: l’ultimo rifiuto lo libera gratis

Si scalda ulteriormente l’asse di mercato tra Torino e la Capitale in vista dell’estate

Con la chiusura della stagione calcistica il calciomercato e i Mondiali saranno l’argomento principale di tifosi e addetti ai lavori da qui ai prossimi mesi. Da tenere particolarmente d’occhio è il valzer degli allenatori, innescato dall’addio di Antonio Conte e dall’esonero di Massimiliano Allegri (ma non solo), che anche quest’anno riguarderà pure la panchina della nazionale italiana.

Per quanto concerne i calciatori, va particolarmente seguito il mercato dei parametro zero, soprattutto perché la scadenza dei contratti (30 giugno) è sempre più vicina. In precedenza vi abbiamo raccontato gli ultimi aggiornamenti su Remo Freuler, ma il centrocampista svizzero non è l’unico calciatore in scadenza seguito da Juve e Roma.

Secondo le ultime indiscrezioni in possesso di fichajes.com, in questi giorni Oscar Mingueza avrebbe rifiutato anche l’ultima proposta del Celta Vigo per il rinnovo di contratto. Una decisione che rappresenta un assist formidabile per le varie squadre interessate al 27enne. Oltre a bianconeri e giallorossi, l’ex Barcellona piace anche alla sua ex squadra e a numerosi club inglesi (Arsenal, Aston Villa, Everton, Fulham, Newcastle e Tottenham).