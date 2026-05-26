Un sorpasso dietro l’altro: è ancora Roma contro Juventus

Ennesima sfida tra bianconeri e giallorossi, questa volta sul terreno del calciomercato

Sul rettangolo verde, la sfida l’ha vinta la Roma, conquistando la qualificazione alla Champions League dopo sette anni di attesa, sul calciomercato la sfida, anzi le sfide, con la Juventus, sono ancora tutte aperte. Senza gli introiti della massima competizione europea per club, i bianconeri dovranno fare di necessità virtù e per questo stanno tornando in corsa per alcuni giocatori in scadenza di contratto.

Per alcuni di essi, i bianconeri sono destinati ad entrare in rotta in collisione proprio con la società capitolina. Con Marcos Senesi ormai indirizzato verso il Tottenham, il tema di scontro potrebbe riguardare soprattutto il centrocampo e non solo per Xaver Schlager.

Secondo il Resto del Carlino, infatti, bianconeri e giallorossi sarebbero ancora in corsa per Remo Freuler. In scadenza a giugno, il centrocampista svizzero non ha ancora rinnovato con il Bologna e secondo il quotidiano sopra citato più che segno di una riflessione sulla permanenza, questo silenzio andrebbe interpretato come un segnale d’addio.