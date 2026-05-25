La Roma batte il primo colpo: sprint per l’esterno, ecco tutte le cifre

Trapelano importanti aggiornamenti in merito ad un nome accostato in tempi e in modi diversi ai giallorossi

Serviranno giorni ai tifosi della Roma per assaporare nel migliore dei modi il dolce retrogusto di una qualificazione in Champions League tanto pesante quanto meritata. Nel frattempo, però, le mosse degli uomini mercato giallorossi non accennano a placarsi.

Dopo il like galeotto ad uno degli ultimi post con al centro la compagine di Gasperini, Dodô si è autorevolmente preso le luci della ribalta perché accostato con sempre più insistenza proprio alla Roma. Dopo i contatti esplorativi delle scorse settimane, infatti, i capitolini sono pronti ad andare fino in fondo con la Fiorentina con cui i dialoghi procederebbero spediti.

In tal senso aggiornamenti importanti trapelano dal Brasile. Secondo quanto riferito da ge.globo, i giallorossi avrebbero compiuti importanti passi in avanti nella definizione di una trattativa che dovrebbe attestarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Consapevole delle difficoltà di trovare l’intesa per un rinnovo mai così lontano, la Fiorentina è disposta ad avallare la cessione del suo esterno per non correre il rischio di perderlo a zero nel 2027. Ecco perché, dopo aver incassato il sì del giocatore la Roma è chiamata all’ultimo sprint per definire una trattativa già impostata nelle sue linee essenziali.