L’Inter vuole El Shaarawy, c’è la fila in Serie A: i dettagli

Anche la squadra nerazzurra è sulle tracce del Faraone, libero a parametro zero

Quello di ieri è stato l’ultimo regalo in maglia giallorossa per il faraone. Stephan El Shaarawy, dopo aver annunciato che non rinnoverà con la società capitolina, ieri ha deciso di lasciare un ricordo indelebile nella mente dei suoi ormai ex-tifosi.

Non sono ancora chiare le intenzioni del calciatore ex Milan, ma parrebbe ci siano già stati i primi sondaggi da diverse squadre della serie A, tra le quali spiccano i nomi del Bologna, del Genoa (in caso sarebbe un ritorno), del Torino, della Fiorentina e del Venezia.

Nelle ultime ore sembrerebbe emergere una clamorosa pista che accosterebbe El Shaarawy alla squadra da poco campione d’Italia, l’Inter. Dopo averla conquista con la Roma all’ultima giornata contro il Verona, l’attaccante 33enne potrebbe così giocare la Champions League in maglia nerazzurra.

Secondo calciomercato.it, la dirigenza milanese si sarebbe già mossa con un sondaggio volto a capire le richieste economiche del savonese, il cui obiettivo è un biennale o uno più opzione.