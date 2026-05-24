Serie A, DIRETTA-Verona-Roma: la cronaca LIVE

Asromalive.it seguirà in tempo reale l’ultima giornata di campionato dei giallorossi

La grande attesa è finita. La tensione di un’intera settimana è pronta a sprigionarsi sul campo durante gli ultimi e decisivi novanta minuti di campionato. In casa del Verona, la Roma ha l’opportunità di tornare in Champions League, ma per farlo senza dipendere dai risultati delle altre competitor, ha l’obbligo di vincere al Bentegodi.

Senza lo squalificato Wesley, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno anche di Ndicka, Pellegrini, Tsimikas e Zaragoza, ma ha ritrovato nella lista dei convocati Manu Koné dopo il sovraccarico funzionale alla coscia che lo aveva escluso dal derby contro la Lazio.

In casa scaligera, Paolo Sammarco ha perso Gagliardini per squalifica e non ha recuperato Orban in attacco. Asromalive.it seguirà la partita del Bentegodi in tempo reale a partire dalle 20.45.

Formazioni ufficiali Verona-Roma

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Harroui, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno