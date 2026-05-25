Roma, Gabriel Jesus con lo sconto: corsa a tre in Serie A

Spunta anche il brasiliano per l’attacco giallorosso, ecco tutti i dettagli

Scamacca, Pinamonti, Zirkzee, Yuri Alberto e ora anche Gabriel Jesus. Nelle ultime ore, si è aggiunto anche il nome del giocatore brasiliano nella lista degli attaccanti accostati o realmente seguiti dalla Roma in vista della prossima stagione. Con Donyell Malen riscattato a 25 milioni di euro, Gian Piero Gasperini cerca un calciatore che sia in grado sia di vestire i panni di vice, sia quelli di partner dell’attaccante olandese.

Negli ultimi giorni, alcuni intermediari hanno sondato anche il club giallorosso per il futuro dell’ex Manchester City. In gol da capitano e da campione d’Inghilterra nell’ultima partita stagionale contro il Crystal Palace, il numero 9 dei Gunners è pronto a lasciare l’Arsenal in estate, dopo aver sfiorato l’addio anche a gennaio.

Rispetto allo scorso inverno, quando i londinesi chiedevano 30 milioni di euro, ora potrebbero bastarne 20-22 per accaparrarsi il 29enne di Sao Paulo. Oltre ai giallorossi, l’attaccante è stato proposto anche a Juventus e Milan in Italia, mentre all’estero piace ad Atletico Madrid, Flamengo e Palmeiras.

Più che la concorrenza, a frenare la Roma per ora ci sono i dubbi sulla tenuta fisica dopo i tanti infortuni subiti in carriera, ma anche sull’ingaggio da 8,5 milioni più bonus percepito a Londra, anche se Gabriel Jesus sarebbe disposto a ridimensionare sensibilmente il suo salario pur di rimanere nel calcio europeo e la Roma in Champions ha ora un maggiore appeal rispetto a bianconeri e rossoneri.