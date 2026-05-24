Formazioni ufficiali Verona-Roma: le scelte su Koné e tridente

Gian Piero Gasperini ha scelto l’undici titolare per la decisiva sfida al Bentegodi

A poco più di un’ora dal fischio d’inizio di Verona-Roma, Gian Piero Gasperini ha scelto l’ultima formazione ufficiale della stagione. L’allenatore giallorosso ha sciolto solo all’ultimo i dubbi sull’utilizzo dal primo minuto del rientrante Manu Koné e sulla coppa di trequartisti che agiranno dietro a Donyell Malen.

C’erano invece pochissimi dubbi sui sostituti dell’infortunato Ndicka e dello squalificato Wesley. Ecco l’undici titolare che inizierà la partita decisiva per il ritorno in Champions League della squadra giallorossa, che ha l’obbligo di vincere per raggiungere l’obiettivo:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. All Gasperini