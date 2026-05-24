La Roma ottiene il primo sì: 20 milioni e addio Juve

Ottime notizie per l’obiettivo estivo dei giallorossi scelto da Gasperini

Prima il campo e poi la scrivania. È questa la parola d’ordine che risuona a Trigoria dalla vittoria di Parma in poi. Con l’obiettivo Champions League ad un passo, la Roma ha deciso di rinviare a fine campionato la nomina del nuovo direttore sportivo e i rinnovi di contratto, ma sulle frequenze di radiomercato indiscrezioni e aggiornamenti reali impazzano senza sosta.

A soli novanta minuti dalla fine del campionato, d’altronde, ipotizzare scenari di mercato in vista della prossima stagione non è affatto peregrino, anche perché, al netto della posizione finale in classifica, le esigenze della squadra giallorossa sono note ormai da settimane, se non da mesi.

Un esterno a tutta fascia, due attaccanti esterni e un centravanti sono le priorità di Gian Piero Gasperini, al netto ovviamente degli eventuali ceduti da sostituire. Per quanto riguarda il quinto di centrocampo, vista la capacità di Wesley di sciorinare prestazioni convincenti sia a dritta che a mancina, i giallorossi stanno seguendo sia esterni destri che sinistri.

Per quanto riguarda i primi, le ultime indiscrezioni confermano il forte interessamento per Dodô. Secondo Niccolò Ceccarini, il brasiliano sarebbe il primo obiettivo romanista sulla fascia destra e la Fiorentina avrebbe già aperto alla cessione del brasiliano, anche perché il suo contratto scade a giugno 2027. Valutato circa 20 milioni dai viola, l’ex Shakhtar piace anche a Juventus e Milan.