Calciomercato Roma, ecco il primo acquisto: scippo all’Inter

Il club giallorosso sarebbe veramente ad un passo dalla chiusura del primo colpo di mercato

La nomina del nuovo direttore sportivo e i rinnovi di contratto non sono gli unici argomenti caldi a Trigoria nell’immediato post season. Per costruire una Roma in grado di affrontare con ambizione il ritorno in Champions League, Gian Piero Gasperini ha chiesto almeno 4-5 rinforzi, di cui 2 o 3 del calibro di Malen e Wesley, migliori calciatori giallorossi insieme a Svilar in questa stagione.

E così, nonostante le tumultuose settimane seguite al licenziamento ufficiale di Claudio Ranieri, scout e uomini di fiducia di Frederic Massara e della famiglia Friedkin hanno continuato a mantenere vivi i contatti con agenti e altri club per non rimanere troppo in ritardo rispetto alle dirette concorrenti.

Al punto che, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Roma sarebbe vicinissima a chiudere il suo primo acquisto estivo, il secondo se si conta il riscatto di Donyell Malen.

Avversario ieri dei giallorossi, Rafik Belghali potrebbe a breve diventare un calciatore romanista. Intervistato da Radio Manà Manà Sport, Tommaso Badia di Calcio Hellas ha dato praticamente per fatto l’affare: “La Roma è molto avanti per Belghali, salvo cataclismi i giallorossi sono destinati ad essere la nuova casa del calciatore. La valutazione del ragazzo è difficile da ipotizzare, gli scaligeri retrocederanno e non avranno molta forza di opposizione”.

Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, la squadra capitolina avrebbe bruciato la concorrenza di diverse squadre, comprese Juventus, Napoli e, soprattutto, Inter.