Sgambetto bianconero a Milan e Roma: 25 milioni per il nuovo attaccante

Le ultime news di calciomercato rappresentano una mazzata per giallorossi e rossoneri

Questa sera Milan e Roma si giocheranno la possibilità di ritornare in Champions League rispettivamente dopo una sola stagione e dopo sette. Contro Cagliari e Verona, alle due squadre basterà vincere per non dipendere dai risultati di Como e Juventus, altre squadre ancora in corsa per terzo e quarto posto.

L’eventuale ritorno nella massima competizione europea per club consentirebbe a giallorossi e rossoneri di avere maggiori margini di manovra in sede di calciomercato e di rispettare con maggiore scioltezza il recinto delimitato dai rigidi paletti del fair play finanziario dell’Uefa.

A caccia di rinforzi in ogni settore del campo, lombardi e capitolini dovranno concentrarsi in particolar modo sul reparto offensivo e sono pronti ad entrare in rotta di collisione per alcuni obiettivi condivisi, sia al centro che sulle fasce.

Il nome di Crysencio Summerville, per fare un esempio, è da tempo sui taccuini di entrambi i club e di recente si è parlato di una potenziale offerta da almeno 20 milioni di euro della Roma. Secondo Transferfeed, tuttavia, giallorossi e rossoneri dovranno guardarsi dall’irruzione del Newcastle, fortemente interessato all’ala del West Ham, valutato tra i 25 e i 30 milioni.

Quello bianconero non è, tuttavia, l’unico club inglese interessato al 24enne, finito anche nei radar di Aston Villa, Liverpool e Tottenham. In Francia, c’è poi l’interesse del Marsiglia, che sta cercando l’erede di Greenwood, finito anche lui sul taccuino di Gasperini.