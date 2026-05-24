Sgambetto bianconero a Milan e Roma: 25 milioni per il nuovo attaccante

di

Le ultime news di calciomercato rappresentano una mazzata per giallorossi e rossoneri

Questa sera Milan Roma si giocheranno la possibilità di ritornare in Champions League rispettivamente dopo una sola stagione e dopo sette. Contro Cagliari Verona, alle due squadre basterà vincere per non dipendere dai risultati di Como e Juventus, altre squadre ancora in corsa per terzo e quarto posto.

Gasperini e Allegri danno indicazioni durante Roma-Milan
Sgambetto bianconero a Milan e Roma: 25 milioni per il nuovo attaccante (Ansa Foto) – asromalive.it

L’eventuale ritorno nella massima competizione europea per club consentirebbe a giallorossi e rossoneri di avere maggiori margini di manovra in sede di calciomercato e di rispettare con maggiore scioltezza il recinto delimitato dai rigidi paletti del fair play finanziario dell’Uefa.

A caccia di rinforzi in ogni settore del campo, lombardi e capitolini dovranno concentrarsi in particolar modo sul reparto offensivo e sono pronti ad entrare in rotta di collisione per alcuni obiettivi condivisi, sia al centro che sulle fasce.

Il nome di Crysencio Summerville, per fare un esempio, è da tempo sui taccuini di entrambi i club e di recente si è parlato di una potenziale offerta da almeno 20 milioni di euro della Roma. Secondo Transferfeed, tuttavia, giallorossi e rossoneri dovranno guardarsi dall’irruzione del Newcastle, fortemente interessato all’ala del West Ham, valutato tra i 25 e i 30 milioni.

Quello bianconero non è, tuttavia, l’unico club inglese interessato al 24enne, finito anche nei radar di Aston Villa, Liverpool Tottenham. In Francia, c’è poi l’interesse del Marsiglia, che sta cercando l’erede di Greenwood, finito anche lui sul taccuino di Gasperini.