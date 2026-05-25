Roma, rinnovo Dybala: un club di Premier si tira fuori

Migliore in campo contro il Verona, l’argentino sta trattando il prolungamento con i giallorossi

Con quattro assist in tre partite da titolare, Paulo Dybala è stato decisivo nel rush finale del campionato che ha regalato alla Roma il tanto agognato ritorno in Champions League. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, l’attaccante argentino è in trattativa per il rinnovo.

Dopo i contatti della scorsa settimana, l’agente dell’ex Juventus è atteso nelle prossime ore nella Capitale per provare a cercare la quadra definitiva e arrivare alla fumata bianca definitiva per un prolungamento annuale con opzione per una seconda stagione.

Il corteggiamento del Boca Juniors si è materializzato con un’offerta al di sotto del milione, mentre da Brasile, Turchia e Stati Uniti non sono ancora arrivate offerte scritte. Negli ultimi giorni Sky Sports UK ha parlato anche dell’Inghilterra, ma le ultime indiscrezioni sembrano escludere una squadra.

Secondo Football Insider, infatti, il Tottenham ha deciso di ritirarsi dalla corsa al numero 21 giallorosso, non certo per questioni tecniche, ma per dubbi sulla tenuta fisica e sull’età di Dybala.