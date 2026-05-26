Baraonda e addio Milan: “Chiude con la Roma nelle prossime ore”

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Dai rossoneri ai giallorossi, il terremoto Champions League travolge la squadra lombarda

È finita dopo una sola stagione la seconda avventura di Massimiliano Allegri al Milan. Il tecnico livornese ha pagato la mancata e clamorosa qualificazione alla prossima Champions League, raggiunta, invece, proprio dalla Roma grazie alla vittoria in casa del Verona con gol di Malen ed El Shaarawy.

Gerry Cardinale caccia tutti
Baraonda e addio Milan: “Chiude con la Roma nelle prossime ore” (Ansa Foto) – asromalive.it

Oltre alla scelta del nuovo allenatore (Italiano, Conte e Iraola i nomi caldi), la proprietà rossonera dovrà sostituire anche gli esonerati Furlani, Moncada e Tare, oltre a rivoluzionare la rosa a cui affidare la rinascita nella prossima stagione. E per farlo dovrà scontrarsi su più di un fronte proprio con la squadra giallorossa.

Scioccato dalla rimonta subita, Gerry Cardinale e Red Bird sono pronti a fare piazza pulita, dando il ben servito sia a Furlani che a Tare. Tra i direttori sportivi attenzionati dai rossoneri, come è noto, c’è anche Tony D’Amico, ma il terremoto milanista sta favorendo proprio la Roma, balzata in pole position nell’indice di gradimento del dirigente atalantino.

Secondo Leggo, i Friedkin sarebbero talmente in pole position, al punto che si potrebbe chiudere l’accordo definitivo già nelle prossime ore, che saranno decisive anche per i rinnovi di Celik, Dybala e Pellegrini.

 