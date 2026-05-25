Greenwood tra Juve e Roma: scelta presa

L’attaccante inglese lascerà il Marsiglia in estate e giungono aggiornamenti sull’approdo in Serie A

Dopo due sessioni di attesa, questa volta sull’attaccante sinistro non sono ammesse deroghe e buona parte del budget di mercato verrà dedicato al rafforzamento delle fasce offensive. Grazie alla qualificazione in Champions League, oltre ad un maggior potenziale economico, la Roma potrà mettere in campo anche un appeal diverso rispetto agli anni precedenti.

Nei giorni scorsi, si è parlato di un interessamento concreto per Mason Greenwood. Reduce da una stagione da 26 gol e 11 assist, l’attaccante inglese lascerà il Marsiglia in estate e il suo nome è già da tempo anche sul taccuino di Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Juventus e Manchester United, ma secondo il giornalista Fikret Toulinay, il club giallorosso sarebbe quello che ha manifestato l’interesse più concreto per il 24enne.

Stando al collega turco, Yağız Sabuncuoğlu, la Roma è pronta ad avviare i contatti ufficiali il primo giugno, mentre per Footmercato.net, quella giallorossa sarebbe la soluzione più gradita al calciatore.