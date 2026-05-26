Non solo Koné: doppio affare (senza scambi) tra Inter e Roma e quattro nomi

Nerazzurri e giallorossi possono dar vita ad un’operazione molto interessante in estate

Nonostante un finale di stagione appannato anche a causa degli infortuni, Manu Koné resta il primo obiettivo dell’Inter a centrocampo. Anche nel corso della riunione propedeutica al rinnovo contrattuale, Cristian Chivu ha ribadito alla dirigenza nerazzurra la volontà di allenare il centrocampista francese il prossimo anno.

Valutato circa 50 milioni dalla Roma, il numero 17 giallorosso già la scorsa estate venne trattato da Ausilio e Marotta, ma l’affare non andò in porto sia per la distanza tra domanda e offerta, sia per il muro alzato dai Friedkin nonostante il via libera di Gasperini e Massara.

Secondo calciomercato.it, per abbassare la spesa reale cash, i nerazzurri vorrebbero impostare due operazioni separate, che porterebbero Koné a Milano entro il 30 giugno per motivi di fair play finanziario e uno tra Carlos Augusto, Frattesi e Pavard in giallorosso a mercato inoltrato.

Tra i tre giocatori citati, il profilo preferito da Gasperini resta il brasiliano, anche perché sugli esterni ci sarà bisogno di sostituire Tsimikas e quasi sicuramente anche Angelino.