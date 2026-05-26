Non solo Koné: doppio affare (senza scambi) tra Inter e Roma e quattro nomi

di

Nerazzurri e giallorossi possono dar vita ad un’operazione molto interessante in estate

Nonostante un finale di stagione appannato anche a causa degli infortuni, Manu Koné resta il primo obiettivo dell’Inter a centrocampo. Anche nel corso della riunione propedeutica al rinnovo contrattuale, Cristian Chivu ha ribadito alla dirigenza nerazzurra la volontà di allenare il centrocampista francese il prossimo anno.

Gasperini e Chivu
Non solo Koné: doppio affare (senza scambi) tra Inter e Roma e quattro nomi (Foto con IA) – Ansa/asromalive.it

Valutato circa 50 milioni dalla Roma, il numero 17 giallorosso già la scorsa estate venne trattato da Ausilio e Marotta, ma l’affare non andò in porto sia per la distanza tra domanda e offerta, sia per il muro alzato dai Friedkin nonostante il via libera di Gasperini Massara.

Secondo calciomercato.it, per abbassare la spesa reale cash, i nerazzurri vorrebbero impostare due operazioni separate, che porterebbero Koné a Milano entro il 30 giugno per motivi di fair play finanziario e uno tra Carlos Augusto, Frattesi Pavard in giallorosso a mercato inoltrato.

Tra i tre giocatori citati, il profilo preferito da Gasperini resta il brasiliano, anche perché sugli esterni ci sarà bisogno di sostituire Tsimikas e quasi sicuramente anche Angelino.