Salta lo scambio con Koné: va alla Juventus

I bianconeri fanno sul serio e mettono sul piatto 20-25 milioni di euro, niente Roma

Estromessa dalla Champions League dalla splendida rimonta della Roma, la Juventus si sta ancora leccando le ferite e potrebbe essere interessata da una vera e propria rivoluzione a livello dirigenziale, ma anche per quanto riguarda la rosa. La mancata partecipazione alla massima competizione europea per club priverà i bianconeri di risorse importanti in sede di calciomercato, ma complicherà i piani anche per alcuni obiettivi ambiziosi a parametro zero, come Bernardo Silva.

Per quanto riguarda il centrocampo, Teun Koopmeiners è destinato a lasciare Torino dopo due stagioni e il suo nome è stato accostato anche al club giallorosso. Tra i profili maggiormente apprezzati per la sostituzione dell’olandese ex Atalanta, figura anche un calciatore accostato molte volte ai capitolini.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, che nei giorni scorsi è finito nuovamente in orbita Roma nell’ambito di un possibile scambio con Manu Koné. Rispetto al passato, la valutazione dell’ex Sassuolo è crollata e alla Juve potrebbero bastare 20-25 milioni di euro per accaparrarsi il numero 16 dell’Inter.

Nel caso di affondo reale da parte dei bianconeri, salterebbe, dunque, ogni ipotesi di scambio tra nerazzurri e giallorossi, almeno per quanto riguarda il coinvolgimento di Frattesi.