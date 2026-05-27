Kolo Muani alla Roma, Juve avvisata: “Pronta l’offerta ufficiale”

La caccia al bomber è partita e potrebbe regalare interessanti sviluppi nelle prossime settimane

Assaporato il retrogusto vincente del piazzamento in Champions League, la Roma sta gettando basi concrete in vista della prossima stagione alla quale gli uomini di Gasperini vogliono farsi trovare pronti sotto tutti i punti di vista. Per farlo, però, sarà necessaria una campagna estiva mirata, utile ad alzare l’asticella di un organico che necessita di nuovi innesti.

Uno dei reparti su cui convergono le attenzioni degli addetti ai lavori è sicuramente l’attacco. A tal proposito, l’acquisto di un centravanti strutturato e forte fisicamente, bravo a far salire la squadra e ad attaccare la profondità rappresenterà un leit motiv piuttosto interessante.

Sondato Scamacca, la Roma sembra pronta ad unirsi alla Juventus nella corsa a Randal Kolo Muani. Almeno questo è quanto trapela dalla Turchia, secondo cui i giallorossi sarebbero in procinto di formalizzare al Psg la prima proposta ufficiale per portare l’ex Eintracht nella Capitale.

Dal canto suo, dopo la deludente esperienza in prestito tra le file del Tottenham, Kolo Muani aveva messo la Juventus in cima alla lista delle sue priorità ed effettivamente i bianconeri non hanno smesso di pensare all’attaccante transalpino, forte della disponibilità del ragazzo.

L’inserimento della Roma, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. A riferirlo è TRT Sport che spiega come l’offerta ufficiale dei giallorossi sia ormai imminente, con il giocatore che non sembra particolarmente interessato alle avances turche. In un mosaico ancora tutto da comporre, dunque, i capitolini sono pronti a scendere in campo.