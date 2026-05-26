Roma, rinnovo UFFICIALE: ha firmato fino al 2027

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Il club giallorosso ha emesso un comunicato ufficiale, resta ancora in giallorosso

Giornata di comunicati ufficiali oggi in casa Roma. Dopo aver annunciato il riscatto a titolo definitivo di Donyell Malen, il club giallorosso ha comunicato anche la firma di Mario Hermoso fino al 30 giugno del 2027.

Dybala, Hermoso e Celik esulstano
Roma, rinnovo UFFICIALE: ha firmato fino al 2027 (Ansa Foto) – asromalive.it

“L’AS Roma comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027.Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol. Congratulazioni, Mario”!