Roma, rinnovo UFFICIALE: ha firmato fino al 2027

Il club giallorosso ha emesso un comunicato ufficiale, resta ancora in giallorosso
Giornata di comunicati ufficiali oggi in casa Roma. Dopo aver annunciato il riscatto a titolo definitivo di Donyell Malen, il club giallorosso ha comunicato anche la firma di Mario Hermoso fino al 30 giugno del 2027.
“L’AS Roma comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027.Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol. Congratulazioni, Mario”!