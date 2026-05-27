Calciomercato Roma, riscatto e plusvalenza immediata

Emergono nuovi scenari sul mercato della squadra giallorossa

Conclusasi con il ritorno in Champions League dopo un digiuno di sette stagioni, la stagione della Roma ha vissuto un picco clamoroso nel rush finale che è riuscito a mascherare anche la grande fase di appannamento del primo trimestre abbondante del 2026. Nonostante Gian Piero Gasperini sia rimasto pienamente soddisfatto dello zoccolo duro della squadra, la rosa ha comunque manifestato alcune lacune strutturali che il futuro direttore sportivo proverà a colmare attraverso gli introiti della Champions e attraverso quelli delle cessioni.

A parte i dossier noti riguardanti le situazioni dei vari Ndicka, Koné e Soulé, le casse giallorosse potrebbero essere rimpinguate anche dai calciatori ceduti in prestito tra la scorsa estate e gennaio.

Tra questi, quello che ha avuto il rendimento più sorprendente è stato sicuramente Saud Abdulhamid. Autore di 3 gol e 8 assist in stagione, l’esterno arabo può essere riscattato dal Lens per 3,5 milioni di euro, ma la Roma ha la facoltà di contro riscattare il calciatore con 500mila euro in più e questa ipotesi non è affatto da scartare.

Soprattutto qualora le ultime indiscrezioni di mercato dovessero trovare conferma. Secondo Transferfeed, infatti, il Nottingham Forest sarebbe concretamente interessato al ventiseienne, che in passato è stato accostato anche a Everton e Newcastle. In caso di potenziale asta, la Roma potrebbe piazzare una plusvalenza molto interessante.