Salah alla Roma prende quota: sorpasso in Serie A

Continuano a rincorrersi indiscrezioni e suggestioni sul futuro dell’attaccante egiziano

Alla Roma ci è già stato e ha anche lasciato il segno, collezionando 34 gol e 21 assist in 83 presenze. Se Momo Salah è riuscito a riscattarsi in Premier League con la maglia del Liverpool è anche grazie ai giallorossi, che ne hanno rilanciato l’immagine a livello internazionale dopo la fallimentare esperienza al Chelsea.

Rimasto molto legato alla sua esperienza nella Capitale, l’ala egiziana in estate lascerà i Reds e da quando ha ufficializzato il suo addio, numerose voci si sono rincorse sul suo futuro, comprese quelle legate ad un ritorno in Serie A e, magari, proprio a Trigoria.

Nei giorni scorsi abbiamo registrato le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra in merito ad un potenziale testa a testa tra Milan e Roma e questi rumor hanno forse influenzato anche i bookmakers che hanno abbassato in maniera molto eclatante le quote per un ritorno in Italia.

Goldbet e Better bancano il ritorno di Salah a Roma a 7.0, mentre un eventuale approdo alla Juventus per tornare a lavorare con Luciano Spalletti oggi paga dieci volte la posta. La destinazione più gettonata resta, tuttavia, il Fenerbahçe quotato a 4.