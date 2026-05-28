Nuovo bomber Roma, sprint per l’accordo: contratto fino al 2031

I giallorossi hanno fatto la loro mossa e sono pronti a far saltare il banco: svelate le carte sul tavolo

La ricerca di una nuova punta centrale calamiterà le attenzioni della Roma per diverse settimane. In un mosaico ancora tutto da comporre, infatti, i giallorossi hanno individuato in Gianluca Scamacca il profilo giusto in grado di soddisfare le richieste di Gasperini.

Alla ricerca di acquirenti per Artem Dovbyk, fuori dal progetto del tecnico di Grugliasco, D’Amico busserà subito alla porta dell’Atalanta per provare a riportare nella Capitale l’ex centravanti del Sassuolo.

Forte della volontà del ragazzo, pronto a catapultarsi in un’esperienza caldeggiata ormai da diversi mesi, il club capitolino sta portando avanti sottotraccia la trattativa con la “Dea”, con cui però non è stato ancora trovato l’accordo definitivo.

Ad ogni modo trapela un certo ottimismo sulla positiva chiusura dell’operazione. Come rivelato da Schira, per Scamacca sarebbe pronto un contratto fino al 2031; resta da limare la distanza che ancora esiste tra richieste ed offerte, con il ragazzo che sta spingendo per la fumata bianca definitiva di un affare già impostato nelle sue linee essenziali.