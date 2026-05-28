Testa a testa Juve e Roma: “Zirkzee entro il weekend”

L’eterna sfida tra bianconeri e giallorossi si ripercuote anche sul calciomercato

Dopo una seconda parte di stagione addirittura peggiore della prima, Joshua Zirkzee ha una voglia matta di lasciare il Manchester United e questa volta il suo desiderio verrà quasi certamente assecondato. Vicino alla Roma a gennaio, con tanto di accordo verbale raggiunto con i giallorossi, l’attaccante olandese viene valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Desideroso di trovare allo stesso tempo una spalla e un’alternativa credibile a Donyell Malen, Gian Piero Gasperini ha chiesto di riaprire il dossier relativo all’ex Bologna, che continua a prediligere un ritorno in Serie A rispetto ad altre destinazioni, a differenze dell’agente che vedrebbe di buon occhio anche un approdo in altri club inglesi.

Durante il suo intervento a Radio Manà Manà Sport, Piero Torri, nel confermare il nuovo interesse romanista per Zirkzee, ha lanciato l’allarme sulla necessità di chiudere un eventuale affare entro il weekend, per evitare l’inserimento di altre squadre, compresa la Juventus.