Calciomercato Roma, semaforo Green(Wood): “Trasferimento inevitabile”

I giallorossi monitorano con grande attenzione il da farsi e sono pronti a far saltare il banco: ecco tutti i dettagli

Messo in cima alla lista delle priorità da Gasperini, Mason Greenwood sta calamitando e non poco le attenzioni di una Roma che sta valutando con estrema attenzione la fattibilità di un’operazione che, per quanto complessa, non è proibitiva.

Sono cinquanta i milioni di euro chiesti dal Marsiglia che, dal canto suo, sarà obbligato a cessioni pesanti alla luce della particolare situazione economico-finanziaria nella quale il club provenzale è invischiato.

Benché la concorrenza per la Roma non manchi, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia autorizzano a mantenere le antenne molto dritte. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa transalpina JDD, infatti, Greenwood sarebbe sempre più vicino a lasciare il Marsiglia.

Rammaricato alla luce del grande feeling con l’ambiente e con i tifosi, il ragazzo ha ormai memorizzato la posizione del suo attuale club, per il quale la cessione dell’ex United è definitiva “inevitabile”.

Strada spianata per la Roma? Non proprio. Secondo la fonte in questione, l’inglese con passaporto giamaicano vorrebbe rimanere in Francia nel caso in cui se ne palesasse l’occasione; scenario che, però, con il passare delle ore sta diventando sempre più complicato.

Ad ogni modo servirà una proposta convincente dei giallorossi per far saltare il banco, fermo restando che gli estimatori di Greenwood soprattutto dalla Turchia e dalla Liga non mancano affatto.