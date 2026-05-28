Koopmeiners alla Roma, la Juve dice sì: ecco il prezzo

Il centrocampista olandese è destinato a lasciare i bianconeri dopo due stagioni incolori

Tra i peggiori in assoluto anche dopo la cura Luciano Spalletti, Teun Koopmeiners è uno dei tanti calciatori destinati a lasciare Torino in estate. Acquistato due stagioni fa con le credenziali di miglior centrocampista della Serie A, l’olandese ha reso decisamente al di sotto delle aspettative, non giustificando la spesa fatta dalla Juventus.

Nel mirino del Galatasaray, del Fenerbahçe e di alcuni club di Premier League già dalla scorsa sessione di mercato, l’ex Atalanta è stato spesso accostato anche alla Roma, dove ritroverebbe l’allenatore che lo ha valorizzato meglio in Italia: Gian Piero Gasperini.

Nelle ultime ore, sportmediaset ha confermato l’interesse giallorosso per il mancino 28enne, ribadendo come la Juve abbia già dato il via libera alla cessione, anche in Italia, a patto che arrivino offerte non inferiori ai 30 milioni di euro.