De Zerbi inguaia la Roma: il nuovo blitz spariglia le carte

C’è anche l’ombra del tecnico del Tottenham su un obiettivo cerchiato in rosso anche dai capitolini

Tra i profili attenzionati dalla Roma, quelli legati al reparto offensivo sono sicuramente in cima alla lista dei desideri di un’area tecnica che, dopo essere stata ridisegnata, è chiamata a salire subito in cattedra.

In un ventaglio di nomi destinato a non ricevere scossoni assordanti nelle prossime settimane, un giocatore che piace e non poco ai giallorossi è sicuramente Summerville. Jolly poliedrico da tempo attenzionato dal club capitolino, l’olandese intriga e non poco Gasperini, pronto a caldeggiarne l’acquisto qualora si concretizzassero scenari interessanti.

Contrariamento a quanto circolato in questi giorni, però, D’Amico sarà chiamato ad un pregevole lavoro ai fianchi per proiettare la Roma in pole position nella corsa al ragazzo.

Consapevole dell’interessamento dei giallorossi, disposti anche ad assecondare le richieste economiche degli Hammers, il ragazzo aspetterà infatti la fine dei Mondiali prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

A riferirlo è Voetbal International che rincara la dose spiegando come un nuovo tentativo del Tottenham, già da tempo sulle tracce del giocatore anche nei mesi scorsi, non sia affatto da escludere. Tutto questo, se confermato, metterebbe inevitabilmente la Roma spalle al muro: seguiranno aggiornamenti.