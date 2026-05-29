Juventus stregata da Pisilli: tre club chiamano la Roma

Il club bianconero non molla la presa sul giovane centrocampista giallorosso: la situazione

Dopo una prima parte di stagione deludente a causa delle pochissime opportunità dategli da Gian Piero Gasperini, Niccolò Pisilli era stato addirittura messo sul mercato a gennaio, quando il tecnico non aveva escluso una sua cessione dopo il ritorno di El Aynaoui dalla Coppa d’Africa. Proprio durante l’assenza del centrocampista marocchino, però, il centrocampista capitolino è riuscito a sfruttare alla grande le proprie chances, entrando definitivamente nelle rotazioni tecnico-tattiche.

Dopo una stagione da 4 gol e 4 assist complessivi, il 21enne romano piace moltissimo alla Juventus, particolarmente impressionati anche dalla grande prestazione fatta proprio nello scontro diretto finito 3-3 a marzo.

Il club bianconero non è tuttavia l’unico ad aver manifestato un interesse concreto per il calciatore. Secondo sportsboom.co.uk, infatti, al già noto gradimento del Tottenham di Roberto De Zerbi si sarebbe aggiunto anche quello del Newcastle.

I club inglesi non avrebbero difficoltà ad offrire 35 milioni di euro per il calciatore, ma un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal fatto di non giocare alcuna competizione europea la prossima stagione. A differenza della Juve che nei prossimi giorni potrebbe riallacciare contatti concreti per il numero 61 giallorosso.