Gasperini ha (ri)scelto la Roma: rifiutata una big italiana

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Assalto improvviso all’allenatore giallorosso che ha deciso di restare nella Capitale

Tra i principali artefici della spettacolare rimonta Champions League, Gian Piero Gasperini ha già da tempo iniziato a pianificare la Roma del futuro insieme alla famiglia Friedkin, spingendo molto per i rinnovi di Celik, Dybala Pellegrini e accogliendo con grande favore la scelta di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo al posto di Frederic Massara.

Gian Piero Gasperini saluta e ringrazia i tifosi
Gasperini ha (ri)scelto la Roma: rifiutata una big italiana (Ansa Foto) – asromalive.it

Dopo aver ottenuto la piena fiducia dalla proprietà americana, Gasp ha deciso di sposare in toto la causa giallorossa e lo ha fatto presente anche ai club che si sono avvicinati a lui in queste settimane.

Tra questi, secondo quanto svelato da Ubaldo Righetti su Radio Romanista, ci sarebbe anche il Napoli. Dopo aver salutato Antonio Conte e prima di virare dapprima su Vincenzo Italiano e poi definitivamente su Massimiliano Allegri, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno fatto un tentativo per l’allenatore giallorosso che ha subito declinato la proposta partenopea.