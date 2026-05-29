Gasperini ha (ri)scelto la Roma: rifiutata una big italiana

Assalto improvviso all’allenatore giallorosso che ha deciso di restare nella Capitale

Tra i principali artefici della spettacolare rimonta Champions League, Gian Piero Gasperini ha già da tempo iniziato a pianificare la Roma del futuro insieme alla famiglia Friedkin, spingendo molto per i rinnovi di Celik, Dybala e Pellegrini e accogliendo con grande favore la scelta di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo al posto di Frederic Massara.

Dopo aver ottenuto la piena fiducia dalla proprietà americana, Gasp ha deciso di sposare in toto la causa giallorossa e lo ha fatto presente anche ai club che si sono avvicinati a lui in queste settimane.

Tra questi, secondo quanto svelato da Ubaldo Righetti su Radio Romanista, ci sarebbe anche il Napoli. Dopo aver salutato Antonio Conte e prima di virare dapprima su Vincenzo Italiano e poi definitivamente su Massimiliano Allegri, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno fatto un tentativo per l’allenatore giallorosso che ha subito declinato la proposta partenopea.