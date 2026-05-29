Attacco Roma: spunta mister 80 milioni

I giallorossi pronti a sfidare l’Atletico Madrid e diverse squadre inglesi per il nuovo obiettivo

Nelle ore dell’ufficialità dell’addio di Frederic Massara, in casa Roma non si arrestano le voci di calciomercato riguardanti acquisti, cessioni e rinnovi. Nonostante la sessione estiva debba ancora aprire i battenti in maniera ufficiale, le grandi manovre dei maggiori club europei sono iniziate già da un pezzo e non solamente per i calciatori in scadenza di contratto.

D’altronde che Gian Piero Gasperini abbia bisogno di almeno tre rinforzi in attacco tra esterni e centravanti non è affatto un mistero. Da Greenwood a Summerville, passando per Godts, Tzolis e Nusa sono già molti i nomi accostati o realmente seguiti dal club giallorosso in queste settimane.

A questi, almeno secondo quanto riportato da as.com, bisogna aggiungere ora un altro profilo, già seguito due stagioni fa. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, ci sarebbe anche la Roma tra i tanti club interessati a William Gomes. Autore di 13 gol e 2 assist in stagione, l’esterno brasiliano ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

Sulle sue tracce, ci sono anche Atletico Madrid, Arsenal, Manchester United e Newcastle. Ad oggi, il Porto non contempla una cessione del 20enne brasiliano, a men che non arrivino offerte davvero irrinunciabili e molto vicine alla cifra prevista dalla clausola sopracitata.