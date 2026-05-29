Roma, UFFICIALE: addio Massara, i dettagli

Finisce qui anche l’avventura del direttore sportivo giallorosso

Un addio dopo l’altro. A Trigoria la rivoluzione targata Gian Piero Gasperini è appena iniziata. Dopo il criptico comunicato su Ranieri, la Roma ha annunciato anche l’addio di Frederic Massara con due anni d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

L’allontanamento del direttore sportivo giallorosso era tra le richieste avanzate da Gasp ai Friedkin per la sua permanenza a Trigoria. Il rapporto tra i due, d’altronde, non è mai decollato e il tecnico piemontese ha lanciato più di una frecciata pubblica al dirigente.

L’accordo è stato raggiunto per una risoluzione consensuale, ecco il comunicato del club e le dichiarazioni di Massara:

“La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara.Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

“Ringrazio la Proprietà per l’opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest’anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell’AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi”, ha dichiarato Massara. La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale.