Roma, UFFICIALE Ranieri: il comunicato del club fa discutere

È arrivato il comunicato del club giallorosso sulla separazione dal Senior Advisor

La decisione è stata presa già ieri, ma dopo ore e ore di riunioni tra i legali della famiglia Friedkin e quelli di Claudio Ranieri, il comunicato ufficiale sull’addio del Senior Advisor giallorosso è arrivato solamente oggi.

Una nota che era attesa soprattutto per conoscere le modalità della separazione. Ecco il comunicato del club giallorosso, che non dà alcun dettaglio sulla natura della separazione e conferma con forza Gasperini:

“L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.