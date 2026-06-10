Lo prende l’ex a 25 milioni: Milan-Roma è già chiusa

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Dalla Champions al mercato, tra giallorossi e rossoneri è già finita

L’ultima giornata di campionato ha consentito alla Roma di uscire in maniera dantesca a riveder le stelle della Champions, mentre per il Milan ha significato finire nel baratro. Atteso da una rivoluzione totale dopo la cacciata di Allegri, Furlani, Moncada Tare, il club rossonero non può rimanere troppo attardato in sede di calciomercato se vuole tornare subito ai massimi livelli.

Gerry Cardinale intervistato
Lo prende l’ex a 25 milioni: Milan-Roma è già chiusa (Ansa Foto) – asromalive.it

Come da copione, anche in questa sessione di mercato i destini milanisti e quelli romanisti sono chiamati ad intrecciarsi. Ormai da tempo si parla, ad esempio, di un interesse comune per Crysencio Summerville. Ma l’ala olandese non è l’unico obiettivo condiviso tra i due club.

Nei giorni scorsi abbiamo registrato indiscrezioni sul comune interessamento per Arne Engels. Il centrocampista del Celtic ha molto mercato anche in Premier League, dove il Fulham già a gennaio aveva provato a portarlo in Inghilterra.

Ora, secondo transferfeed, una delle squadre più concretamente interessate al centrocampista belga sarebbe il Sunderland. Per assicurarsi i servigi del 22enne, l’ex Roma Florent Ghisolfi sarebbe disposto a versare i 25 milioni di euro richiesti dagli scozzesi.