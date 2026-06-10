Lo prende l’ex a 25 milioni: Milan-Roma è già chiusa

Dalla Champions al mercato, tra giallorossi e rossoneri è già finita

L’ultima giornata di campionato ha consentito alla Roma di uscire in maniera dantesca a riveder le stelle della Champions, mentre per il Milan ha significato finire nel baratro. Atteso da una rivoluzione totale dopo la cacciata di Allegri, Furlani, Moncada e Tare, il club rossonero non può rimanere troppo attardato in sede di calciomercato se vuole tornare subito ai massimi livelli.

Come da copione, anche in questa sessione di mercato i destini milanisti e quelli romanisti sono chiamati ad intrecciarsi. Ormai da tempo si parla, ad esempio, di un interesse comune per Crysencio Summerville. Ma l’ala olandese non è l’unico obiettivo condiviso tra i due club.

Nei giorni scorsi abbiamo registrato indiscrezioni sul comune interessamento per Arne Engels. Il centrocampista del Celtic ha molto mercato anche in Premier League, dove il Fulham già a gennaio aveva provato a portarlo in Inghilterra.

Ora, secondo transferfeed, una delle squadre più concretamente interessate al centrocampista belga sarebbe il Sunderland. Per assicurarsi i servigi del 22enne, l’ex Roma Florent Ghisolfi sarebbe disposto a versare i 25 milioni di euro richiesti dagli scozzesi.