Allegri stende la Roma: colpaccio da 40 milioni

Non solo i giallorossi: per l’attaccante si stanno muovendo anche altri club italiani, le ultime

Il reparto sul quale si sono da tempo accesi i radar della Roma è sicuramente l’attacco. Pur continuando a monitorare con molto interesse la situazione legata a Greenwood – per il quale il Fenerbahçe medita un rilancio potenzialmente decisivo – i giallorossi si stanno muovendo anche in altre direzioni.

In tal senso un nome che resiste nei dossier dell’area tecnica giallorossa è quello di Crysencio Summerville, profilo gradito a Gasperini ma al centro di un vero e proprio intreccio di mercato.

Come evidenziato da Team Talk, infatti, sulle tracce dell’attaccante del West Ham, protagonista di una stagione caratterizzata da sette gol e cinque assist, si sarebbero messi diversi club di Serie A.

Più nello specifico, alle prese con un inevitabile restyling che farà seguito al cambio di guida tecnica, Milan e Napoli sarebbero pronti ad alimentare un vero e proprio duello di mercato inserendosi a gamba tesa nella trattativa.

Uno scenario al quale prestare particolare attenzione perché i due club – come specifica la fonte in questione – sarebbero anche disposti a mettere sul piatto i circa quaranta milioni di euro chiesti dal club inglese per intavolare la trattativa: staremo a vedere cosa succederà.