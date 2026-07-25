Chivu, Gasperini e Spalletti: il maxi intreccio coinvolge la Roma

Inter e Juventus stringono in una morsa il calciomercato dei giallorossi

Immobile come quello della Roma, il calciomercato dell’Inter ha sin qui riservato solo beffe ai tifosi nerazzurri, accomunando la situazione nerazzurra a quella giallorossa. Obbligata a recuperare terreno dopo la mancata qualificazione alla Champions League, la Juventus ha fatto qualcosina in più e lo scippo di Zeki Celik ai capitolini ha fatto sicuramente clamore.

Animati dalla voglia di competere ancora per l’alta classifica, Cristian Chivu, Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti con le loro richieste di mercato porteranno inevitabilmente in rotta di collisione le tre dirigenze italiane, vuoi per obiettivi condivisi, vuoi per interessamenti per calciatori delle squadre rivali.

Alla seconda categoria appartiene, ad esempio, Carlos Augusto. L’esterno brasiliano potrebbe partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e piace sia alla Vecchia Signora che alla Roma, così come Matteo Ruggeri.

L’Atletico Madrid sin qui ha tuttavia rifiutato tutte le avances per l’ex Atalanta, comprese, secondo TMW, quelle dell’Inter che aveva pensato proprio a lui in caso di partenza di Carlos Augusto. Un maxi intreccio, dunque, tra tre squadre italiane. Anzi, cinque, visto che anche Fiorentina e Milan hanno seguito Ruggeri.