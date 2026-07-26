Lo United non si dà pace: ennesimo ribaltone Koné

Il francese ancora nel mirino dei Red Devils? Dall’Inghilterra filtra una clamorosa novità, ecco perché

Pur attribuendo grande attenzione ai prossimi risvolti del suo mercato in entrata, la Roma sta comunque tenendo d’occhio l’evolversi della situazione legata a Manu Koné.

Al di là di qualche sondaggio esplorativo, però, i diversi club che in tempi e in modi diversi hanno sondato il terreno per il francese della Roma non hanno formalizzato offerte ufficiali.

Le mosse dello United si incuneano proprio in questo solco: secondo quanto riferito dal Telegraph, l’ex Borussia Mönchengladbach non avrebbe calamitato l’unanimità dei consensi in casa Red Devils che non a caso stanno temporeggiando, preferendo valutare il da farsi.

Una fase di stallo che la Roma non ha alcuna intenzione di sbloccare abbassando le sue pretese: chi vuole Koné, dovrà mettere sul piatto i 55-60 milioni di euro chiesti ormai da mesi dai capitolini.

Difficile – per non dire impossibile – che si creino i presupposti giusti per una trattativa allargata comprendente anche Rashford: l’esoso ingaggio da oltre otto milioni rappresenta un vero e proprio punto di non ritorno.