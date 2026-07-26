Kean sulla strada della Roma: l’affare ha la firma del 10

L’attaccante della Fiorentina continua ad alimentare non poche fantasie di mercato: svelato l’ultimo intreccio
Detto della situazione riguardante gli esterni offensivi, dai dossier della Roma non sono affatto spariti quelle punte di peso ma in grado di legare bene il gioco di cui Gasperini ha caldeggiato in tempi non sospetti l’acquisto.
In quest’ottica il profilo che circola con più insistenza è quello di Santiago Castro, valutato dal Bologna non meno di 40 milioni di euro: i sondaggi esplorativi effettuati dai giallorossi hanno portato la Roma a formalizzare una prima offerta da 30 milioni di parte fissa più 5 di bonus.
Si è molto raffreddata, invece, la pista che porterebbe a Moise Kean. Oltre a qualche pour parler, di fatto non sono mai state gettate basi concrete per l’eventuale arrivo dell’ex centravanti della Juventus all’ombra del Colosseo.
Tuttavia, sui social non pochi tifosi ne stanno alimentando la candidatura, animati anche dalla non incedibilità del classe 2000 che non a caso è improvvisamente finito nel mirino del Como.
Il comportamento dei betting analyst sta registrando questo status quo. Goldbet, ad esempio, banca a 1,65 la permanenza di Kean alla Fiorentina; quota appena più bassa del suo papabile trasferimento al Como (2,00). Inseguono Roma (10) e Milan (15) che, però, ora come ora sembrano avere altri piani per i rispettivi attacchi.