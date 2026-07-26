Martinelli non tramonta: la Roma studia costi e margini di manovra

La posizione dei giallorossi in merito alle ultime voci di un interesse per l’attaccante dell’Arsenal

Tra i profili monitorati con attenzione per l’attacco, la Roma segue con interesse anche quello di Gabriel Martinelli. Il suo nome, come spiega TeleRadioStereo, è tornato d’attualità a distanza di settimane dalla prima richiesta di informazioni.

Seguito con interesse dal Tottenham, il jolly di Arteta in realtà fa gola a diverse big europee (Bayern Monaco e Manchester United su tutte).

Legato all’Arsenal da un contratto fino al 2027 – nel quale però è presente un’opzione unilaterale a favore del club che ne posticiperebbe la scadenza di un anno – il brasiliano percepisce sei milioni di euro netti a stagione (quasi otto annui, se si considerano i bonus).

Che Martinelli piaccia alla Roma è un dato di fatto. Nei sondaggi esplorativi tra le parti, D’Amico è venuto a conoscenza della valutazione del ragazzo: benché non lo ritengano incedibile, i Gunners non hanno intenzione di prenderne in considerazione la partenza per meno di 50 milioni.

Ragion per cui, viste le difficoltà dei giallorossi di arrivare agli altri obiettivi cerchiati in rosso nei propri dossier (Antonio Nusa su tutti, ma non solo), non è escluso che la candidatura di Martinelli alimenti sempre più consensi dalle parti di Trigoria.

Giova ricordare, però, come allo stato attuale della situazione una vera e propria trattativa non sia neanche partita. Tuttavia, i contatti tramite intermediari ci sono stati: staremo a vedere se da questo pour parler gemmerà qualcosa di molto più concreto.