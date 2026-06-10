Dalla Roma al Milan: il valzer delle punte libera Kean

L’attaccante viola può lasciare la Fiorentina in estate, ecco tutti gli scenari

Reduce da una stagione travagliata anche a causa degli infortuni, Moise Kean ha segnato solamente nove gol in tutte le competizioni. Nonostante ciò, l’ex Juventus vanta ancora di un discreto credito nel mondo del calciomercato e il suo nome continua ad essere accostato a diverse squadre di Premier League, ma anche a diversi club italiani, come Milan, Napoli, Roma e Como.

E il destino del ventiseienne di Vercelli potrebbe intrecciarsi proprio con quello di rossoneri e giallorossi, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riguardanti il potenziale valzer delle punte.

Secondo Ekrem Konur, infatti, sia i Viola che il Milan sarebbero interessati ad Artem Dovbyk proprio come alternativa a Kean. Nella giornata di ieri si è parlato di un’offerta da 10 milioni del Trabzonspor, a cifre che provocherebbero una minusvalenza nelle casse giallorosse. Oltre alle due italiane, secondo La Gazzetta dello Sport bisogna registrare anche un ritorno di fiamma da parte del Villarreal.