Arrivano a Milano per Leao: l’offerta rompe il ghiaccio

Proseguono le mosse a sorpresa per l’attaccante del Milan: sono già in città

Tra i calciatori più chiacchierati del momento, Rafa Leao sta sicuramente accendendo le ultime torride ore di calciomercato. L’attaccante del Milan, mai al centro del progetto tecnico di Amorim, potrebbe fare le valigie da un momento all’altro.

Nonostante i recenti spifferi che lo hanno accostato alla Roma, il portoghese ha lanciato segnali di apertura all’ipotesi Turchia. Occasione colta al balza dal Fenerbahçe che dopo i sondaggi esplorativi risalenti a qualche settimana fa è uscita allo scoperto.

Come riferito da Yagiz Sabuncuoglu, Cihan Kamer, responsabile dell’area tecnica gialloblù, è volato a Milano per imprimere l’accelerata decisiva alla trattativa.

Gli uomini mercato del club di Istanbul, dopo i colloqui fitti con l’entourage del ragazzo, avranno un faccia a faccia a questo punto decisivo con il Milan: sul tavolo un’offerta da 40 milioni di euro con cui rompere il ghiaccio.

Dal canto loro, i rossoneri chiedono 50 milioni per far partire l’esterno ma la sensazione è che un punto di incontro possa essere trovato in tempi relativamente brevi una volta strappato l’ok del giocatore.