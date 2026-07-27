Dominano le “Aquile”, scacco matto Roma: incontro per la firma

Il summit di mercato potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone dopo l’altro
Entrata nel vivo, la settimana appena iniziata potrebbe rivelarsi densa di importanti sviluppi in casa Roma. Dopo aver chiuso per Castro, i giallorossi vogliono spingere per (almeno) un attaccante esterno in grado saltare l’uomo con continuità ed accentrarsi per trovare la via della rete.
Dalla folta lista di D’Amico potrebbe però essere depennato un autorevole candidato. Secondo quanto riferito da O Jogo, i dirigenti del Benfica hanno in programma nuovi colloqui con l’entourage di Schjelderup per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2028.
Nonostante le tante voci di mercato, la volontà delle Aquile è quella di trovare un punto d’incontro per migliorare la situazione economica del ragazzo che, dal canto suo, non ha mai puntato i piedi per chiedere la cessione.
Valutato dal Benfica non meno di 45-50 milioni, Schjelderup potrebbe dunque prolungare la sua esperienza in terra lusitana: fino a questo momento non sono arrivate offerte concrete.