Sì al Manchester City: Roma gelata, così cambia tutto

Irrompono i Citizens senza soluzione di continuità: D’Amico è stato avvisato

Chiusa la doppia trattativa con il Bologna Castro-Dovbyk, la Roma prosegue nella ricerca dei nuovi esterni a cui consegnare le chiavi dell’attacco. Dall’Inghilterra, in tal senso, trapelano novità degne di nota.

Come evidenziato da Team Talk, il Psg avrebbe aperto alla cessione di Ibrahim Mbaye per il quale, però, continua a chiedere non meno di 50 milioni di euro.

Sia il Manchester City che il Liverpool continuano a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, a caccia di occasioni importanti con cui esaudire le richieste di Maresca e Iraola.

Tuttavia, i Citizens e i Reds non dovranno fare i conti con la concorrenza dell’Aston Villa: stando alla medesima fonte, infatti, il ragazzo non avrebbe aperto all’ipotesi di trasferirsi in quel di Birmingham, poco attratto dal progetto tecnico di Emery e dall’offerta economica sul tavolo.

In un mosaico ancora tutto da completare, la Roma non è fuori dai giochi: a queste condizioni, però, sarà molto difficile per i giallorossi chiudere il cerchio.