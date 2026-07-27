Sì al Manchester City: Roma gelata, così cambia tutto

di

Irrompono i Citizens senza soluzione di continuità: D’Amico è stato avvisato

Chiusa la doppia trattativa con il Bologna Castro-Dovbyk, la Roma prosegue nella ricerca dei nuovi esterni a cui consegnare le chiavi dell’attacco. Dall’Inghilterra, in tal senso, trapelano novità degne di nota.

Maresca, allenatore del Manchester City
Sì al Manchester City: Roma gelata, così cambia tutto (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Come evidenziato da Team Talk, il Psg avrebbe aperto alla cessione di Ibrahim Mbaye per il quale, però, continua a chiedere non meno di 50 milioni di euro. 

Sia il Manchester City che il Liverpool continuano a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, a caccia di occasioni importanti con cui esaudire le richieste di Maresca e Iraola. 

Tuttavia, i Citizens e i Reds non dovranno fare i conti con la concorrenza dell’Aston Villa: stando alla medesima fonte, infatti, il ragazzo non avrebbe aperto all’ipotesi di trasferirsi in quel di Birmingham, poco attratto dal progetto tecnico di Emery e dall’offerta economica sul tavolo.

In un mosaico ancora tutto da completare, la Roma non è fuori dai giochi: a queste condizioni, però, sarà molto difficile per i giallorossi chiudere il cerchio.