Prima l’Inter e poi la Roma: un jolly per Gasperini

Ritorno di fiamma in casa giallorossa, ecco chi si è proposto al club

Complici anche alcune nefandezze arbitrali (espulsione di Wesley e rigore inesistenti), la Roma si è fatta rimontare 3 gol nell’amichevole in famiglia contro il Cannes. Le uniche note liete della giornata sono arrivate da Dybala e Malen, mentre l’assenza di nuovi innesti e la partenza di Celik hanno evidenziato le tante lacune sulle fasce, almeno a livello numerico.

In attesa di riprendere in mano con forza le trattative per l’attaccante esterno, Tony D’Amico conta di chiudere nelle prossime ore l’affare Castro con il Bologna, con Artem Dovbyk che dovrebbe compiere il percorso inverso con la formula del prestito.

Oltre all’ala sinistra, l’altra priorità resta, ovviamente, un jolly che sia in grado di prendere il posto di Celik. Nelle ultime ore, si è parlato molto di Fresneda e Reyes, profili che piacciono realmente a Trigoria, ma che non sono gli unici analizzati dal club giallorosso.

Secondo Asromalive.it, di recente sulle scrivanie di Trigoria è finito nuovamente anche il dossier Agustin Giay (Palmeiras). Seguito anche dal Como e dall’Inter nel mese di giugno, il 22enne argentino può giocare sia da esterno a tutta fascia, sia da terzo di difesa, come fatto, ad esempio, durante il Mondiale per Club dell’anno scorso e piace anche in Germania e Spagna.