Da Torino a Roma: addio immediato dopo il ritorno

Nome nuovo per la fascia giallorossa, gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Riempita la casella del centravanti con Santiago Castro, la Roma deve ora concentrarsi sulle fasce, cercando rinforzi sia in attacco, sia come esterni a tutta fascia. Il nome più affascinante, ma anche più difficile, resta quello di Antonio Nusa, ma Tony D’Amico sta tenendo in vita anche diverse piste alternative.

Da Adingra ad Alajbegovic, passando per Bahoya, Endrick, Leao, Rashofrod e Martinelli, sono molti i nomi che sono stati accostati, più o meno credibilmente, ai giallorossi in queste settimane per quanto riguarda l’attacco.

Come esterni, i nomi che vanno per la maggiore sono quelli di Belghali, Fresneda, Moreira, Reyes e Ruggeri. Nelle ultime ore, tuttavia, è uscito un nome nuovo, che non sarebbe di certo un titolare immediato.

Secondo TeleRadioStereo, infatti, la Roma sarebbe interessata ad Alessio Cacciamani. Esterno sinistro di piede destro, il 19enne di Jesi è rientrato al Torino dopo la positiva esperienza alla Juve Stabia. L’azzurrino rappresenterebbe l’alternativa al titolare della fascia sinistra, visto che dopo l’addio di Celik il club giallorosso dovrà fare due innesti sugli esterni.