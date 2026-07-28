Diciotto milioni di euro: la Roma sa già tutto

La richiesta è stata già fatta trapelare: le mosse dei giallorossi
Tra i diversi reparti sotto le lenti di ingrandimento di D’Amico, le corsie esterne rappresentano un autorevole punto di non ritorno. Visto anche l’evolversi della situazione Celik, con Wesley che dovrebbe essere impiegato frequentemente sulla corsia mancina, le attenzioni della Roma sono proiettate soprattutto sulla corsia destra.
Uno dei nomi finiti nei dossier giallorossi è quell’Ivan Fresneda accostato ai capitolini già nei mesi scorsi. Interesse confermato anche da Eleonora Trotta, secondo cui la valutazione del classe 2004 si attesta tra i 15 e i 18 milioni di euro.
Benché non abbia ancora messo sul tavolo proposte ufficiali, la Roma non sta smettendo di monitorare il dossier legato allo spagnolo che continua a calamitare l’interesse di alcuni club in giro per l’Europa.
Ricordiamo che l’anno scorso l’ex Valladolid era finito anche in orbita Juve: per svariati motivi, però, i bianconeri non hanno mai affondato il colpo trincerandosi dietro timidi sondaggi esplorativi.