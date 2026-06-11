Dalla Juve alla Roma: la freccia per Gasp porta soldi ai bianconeri

Spunta un nome nuovo per le fasce giallorosse, tutti i dettagli di calciomercato

Prosegue il casting della Roma per regalare a Gian Piero Gasperini i calciatori richiesti e costruire una rosa all’altezza del ritorno in Champions League dopo ben sette stagioni. Nonostante non sia ancora stato ufficializzato, Tony D’Amico ha ricevuto tutte le istruzioni per l’uso e il reparto mercato dei giallorossi è attivo su più fronti.

Due attaccanti esterno, un centravanti e un esterno sinistro: al netto dei sostituti di eventuali partenti, sono queste le esigenze ineludibili di Gasp. Detto che in questo periodo esce quasi un nome al giorno, possiamo dire con assoluta certezza che Greenwood e Summerville rappresentano le priorità in attacco e che qualche sondaggio per Matteo Ruggeri è stato realmente fatto.

Ma l’ex atalantino, non è l’unico esterno che potrebbe rientrare in Italia. Dal Nottingham Forest, infatti, Nicolò Savona è pronto a fare le valigie. Seguito da Giuntoli per l’Atalanta, l’ex Juventus secondo Leggo piace anche alla Roma.

Ceduto agli inglesi solamente la scorsa estate per 13 milioni di euro, il 23enne di Aosta gioca prevalentemente a destra ed un suo eventuale arrivo vorrebbe dire continuare ad usare Wesley soprattutto sull’out mancino.