Atalanta e Roma, tutto chiuso: Jashari ha deciso dove giocare

Il centrocampista svizzero è arrivato al Milan la scorsa estate

Complice anche un infortunio al perone che lo ha tenuto ai box fino a novembre, Ardon Jashari ha vissuto una stagione deludente al Milan, non giustificando affatto i 34 milioni di euro più bonus spesi dai rossoneri. Zero gol, un assist e 880 minuti complessivi in tutte le competizioni: è questo il magro bottino conquistato dall’ex Bruges.

Numeri horror che potrebbero anche essere propedeutici ad una cessione, molto probabilmente in prestito per evitare minusvalenze praticamente sicure. Negli ultimi giorni sono arrivate sempre maggiori conferme sull’interesse di Atalanta e Roma da noi anticipato.

In queste ore, anche calciomercato.com parla di sondaggi giallorossi, ma anche da parte di Cristiano Giuntoli, grande estimatore del calciatore. Il nuovo direttore sportivo bergamasco, voleva il centrocampista già ai tempi della Juventus, ma secondo il portale di mercato anche questa volta rischia di rimanere a mani vuoto, visto che lo svizzero avrebbe intenzione di restare a Milano per riscattare la stagione passata.