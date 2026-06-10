Dalla Roma alla Juve, 15 milioni non bastano: richiesta choc | ASRL

Giallorossi e bianconeri sono al centro dell’ennesimo tormentone di calciomercato, ecco il vero prezzo

C’è un nome nuovo, anzi nuovissimo che aleggia attorno al calciomercato della Roma. Sempre attento a costruire il giusto mix tra calciatori già pronti e giovani talenti, il club giallorosso sta scandagliando il mercato per provare a contemperare l’esigenza di avere una squadra pronta per la Champions League con quella di creare un patrimonio importante anche per il futuro.

Nelle ultime ore, abbiamo registrato indiscrezioni su una nuova sfida alla Juventus, destinata a proiettare anche sul mercato la battaglia vissuta fino all’ultima giornata di campionato per entrare nei primi quattro posti della classifica.

Secondo Gaucha Zona Hora, entrambe le squadre avrebbero messo nel mirino Viery. L’articolo in questione parla di una richiesta di 15 milioni di euro da parte del Gremio, ma secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, la valutazione del club di Porto Alegre parte da 25-30 milioni.

Sulle tracce del difensore classe 2005, d’altronde, ci sono anche Fiorentina, Brighton, Newcastle, Sunderland e Tottenham e la speranza della dirigenza brasiliana è che possa scatenarsi una sorta di asta nelle prossime settimane.