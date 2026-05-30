Greenwood-Roma tra sogno e realtà: Gasp lo ha già comunicato

L’attaccante del Marsiglia è il primo nome nella lista del tecnico di Grugliasco: la posizione dei giallorossi

Mason Greenwood è un profilo che continuerà ad orbitare ancora a lungo in casa Roma delineando una delle possibili telenovele dell’estate. Protagonista di una stagione sfavillante al Marsiglia, impreziosita da ventisei reti e undici assist, l’inglese è uno dei pezzi pregiati del club provenzale, costretto ad avviare numerose cessioni per esigenze di bilancio.

Sponsorizzata soprattutto dal tecnico di Grugliasco, però, una vera e propria operazione per l’ex ala del Manchester United – di fatto – non è ancora partita.

Ad inquadrare la portata dei sondaggi esplorativi effettuati dalla Roma è stato Fabrizio Romano che sul suo canale YouTube ha spiegato come, al netto del totale gradimento espresso da Gasperini per l’eventuale acquisto di Greenwood, non si siano ancora creati i presupposti per approfondire i discorsi.

Ancora allo stadio potenziale, la trattativa peraltro non si preannuncia agevole né per i costi – non inferiore ai 50 milioni di euro – né per la folta concorrenza che i capitolini dovrebbero battere, rappresentata soprattutto da Atletico Madrid e Fenerbahçe.

Le prossime settimane – insomma – contribuiranno a delineare uno scenario più chiaro di un’operazione ancora allo stadio potenziale e tutta da imbastire.