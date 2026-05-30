D’Amico e la Roma: ecco cosa manca per il sì

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione riguardante il dirigente da tempo in orbita giallorossa: cosa sta succedendo
Ufficializzato l’addio di Massara con tanto di comunicato, la Roma si prepara ad accogliere Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo.
La scelta di virare con forza sull’attuale dirigente dell’Atalanta è stata propiziata sicuramente da Gasperini prima di essere avallata dalla presidenza; per l’intesa definitiva, però, mancano ancora dei passaggi formali.
Come spiega Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, infatti, al momento i Percassi non hanno dato il via libera all’operazione.
Un nulla osta non ancora trovato che fa il paio con dei dettagli da limare tra la Roma e il DS: niente di trascendentale, sia chiaro, ma comunque delle tappe obbligate senza delle quali l’operazione non può essere formalizzata.
Ad ogni modo la chiusura del cerchio è attesa nei prossimi giorni per scrivere la parola fine ad una telenovela che si sta trascinando da diverse settimane.