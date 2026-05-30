D’Amico e la Roma: ecco cosa manca per il sì

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Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione riguardante il dirigente da tempo in orbita giallorossa: cosa sta succedendo

Ufficializzato l’addio di Massara con tanto di comunicato, la Roma si prepara ad accogliere Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo.

Tony D'Amico, dirigente dell'Atalanta
D’Amico e la Roma: ecco cosa manca per il sì (Ansa Foto) – AsRomalive.it

La scelta di virare con forza sull’attuale dirigente dell’Atalanta è stata propiziata sicuramente da Gasperini prima di essere avallata dalla presidenza; per l’intesa definitiva, però, mancano ancora dei passaggi formali. 

Come spiega Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, infatti, al momento i Percassi non hanno dato il via libera all’operazione.

Un nulla osta non ancora trovato che fa il paio con dei dettagli da limare tra la Roma e il DS: niente di trascendentale, sia chiaro, ma comunque delle tappe obbligate senza delle quali l’operazione non può essere formalizzata.

Ad ogni modo la chiusura del cerchio è attesa nei prossimi giorni per scrivere la parola fine ad una telenovela che si sta trascinando da diverse settimane.